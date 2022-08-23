Это случилось, когда Кристине Горняк было 17 лет.

Супруга известного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала трагическую историю из ее жизни. Так, в 17 лет она попала в ДТП, после которого несколько месяцев не могла встать с кровати. Об этом Кристина написала в Instagram-stories.

"В 17 лет я попала в аварию и сломала спину. Я лежала почти два месяца прикованной к кровати… Музыка и друзья – единственное, что мне поднимало настроение и спасало… Поэтому для меня – это настрой на жизнь… Чтобы в душе не творилось, включаю музыку и или танцую, или плачу", - вспомнила нотариус.

Напомним, Владимир Остапчук наконец смог увидеться с детьми от первого брака. Так, днем ранее он опубликовал снимок с сыном Эваном и дочкой Эмилией. Вместе с мамой Еленой Войченко они уехали в США после того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину. Войченко воспользовалась этим, и, как утверждает Остапчук, запретила детям выходить на контакт с отцом. Сейчас, видимо, лед тронулся.

Также УНИАН писал, что Остапчук показал, как выглядел дом культуры в Ирпене до прихода оккупантов и как выглядит сейчас.

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