Юлия порадовала поклонников семейным контентом.

Жена украинского певца Позитива - танцовщица Юлия Сахневич - рассказала о празднике в семье.

Недавно звездная пара впервые стала родителями. У них родилась дочь, которую назвали Марией. И уже сегодня, 27 января, крохе исполнился месяц. По случаю праздника Юлия опубликовала новые фото с дочкой в своем Instagam.

К слову, на фотографиях Мария позирует в боди белого цвета. Ее образ дополнила повязка на голове с бантиком и праздничный декор.

Видео дня

"Время летит быстро. Наш первый маленький праздник. Поднимаем свои молочные бокалы. Мария Алексеевна принимает поздравления", - написала Сахневич.

Также Юлия показала семейные кадры, на которых она вместе с любимым мужем и дочкой. Новоиспеченные родители целуют и обнимают ребенка и позируют все вместе на камеру.

Реакция подписчиков

Подписчики засыпали комплиментами малышку:

"Какая невероятная красавица! Не верится, что уже прошел месяц! Пусть растет здоровой"

"Маленькое солнышко"

"Какая же она красавица! Но, разве могло быть иначе?"

"Мамина копия".

К слову, Позитив и Юлия долгое время скрывали свои отношения. В 2024 году они признались, что уже сыграли свадьбу, а позже влюбленные сообщили, что ждут первенца.

Напомним, ранее певец Виталий Козловский показал новые фото с 11-месячным сыном Оскаром.

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