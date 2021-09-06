Софья Кругликова говорит, что ей не хватает денег на жизнь.

Супруга осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова - Софья Кругликова - пожаловалась на тяжелую жизнь без него.

Об этом сообщает НТВ.

"Дети все лето отдыхали, никуда не ездили, потому что нет денег, у нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Я не работаю вообще. И все вру", - заявила Кругликова.

При этом женщина отказалась комментировать предстоящий кассационный суд, на котором Ефремову могут сократить тюремный срок. Кругликова сказала, что ее это не касается.

Напомним, изначально Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Но 22 октября на очередном заседании суда ему смягчили наказание. В тюрьме он проведет 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы.

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Автор: Диана Могилевич