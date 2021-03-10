Российского актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, номинировали на премию «Нику».
Читайте такжеЕфремов признал свою вину в ДТПОб этом сообщается на сайте премии.
Отмечается, что Ефремов выдвинут в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за съемки в фильме «Француз» Андрея Смирнова.
Как пишет Telegram-канал «Открытые медиа», главред премии «Ника» Ирина Ильичева сказала, что организаторы не видят проблем в номинировании Ефремова, несмотря на его статус осужденного:
«Мы все не без греха, и с каждым из нас может все что угодно произойти. Заслуги Михаила Ефремова в области кино неоспоримы, а все остальное для нас вторично».
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