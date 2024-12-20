Инна отметила, что очень испугалась за детей.

Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко, поделилась в своем Instagram жуткими реалиями военного времени. Она опубликовала фотографию, на которой ее дети прячутся от ракетной атаки на Киев, которая произошла утром 20 декабря.

На снимке видно, как 9-летняя Ангелина, 6-летняя Мия и 3-летний Марсель лежат на полу в коридоре.

"Утро коридорное", - лаконично подписала фото Инна.

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Эта фотография - еще одно напоминание о том, что война продолжается, и украинские семьи вынуждены жить в постоянной опасности. Инна рассказала, что ночь утро было ужасное и она очень волновалась за детей.

Кто такая Инна Мирошниченко

Инна Мирошниченко - украинский юрист и блогер. Она является женой известного телеведущего Тимура Мирошниченко. Вместе они воспитывают четверых детей, двое из которых - усыновленные. Инна активно занимается благотворительностью и волонтерством, помогая детям-сиротам и семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, Инна Мирошниченко растрогала сеть трогательным моментом с названной дочерью.

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