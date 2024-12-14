Многодетная мама Инна Мирошниченко растрогала своих поклонников до слез. В своем Instagram жена звездного телеведущего призналась, что услышала от приемной дочери слова, которые поразили ее в самое сердце.
Отныне Инна слышит от дочери эти слова десятки раз в день, и это наполняет ее сердце теплом.
"Мам, я тебя люблю. Слова, которые ждет каждая мама. И которые имеют очень особый смысл и значение, когда сначала ты заслуживаешь звания мамы, а потом - искреннюю любовь. Не по праву рождения, а за поступки и открытое сердце", - написала блогерша.
Инна Мирошниченко добавила, что Ангелина каждый раз произносит эти слова не просто так, а с глубоким пониманием их значения.
Реакция соцсетей:
- "Просто слезы, как щемяще. Вы прекрасны, Мирошниченко, вы такие прекрасные все шестеро! Этот мир должна спасти любовь и доброта. Обнимаю!"
- "Когда моя дочь после восьми лет пекла сказала: Мам, твоя любовь меня лечит, до сих пор этот голос в моей голове"
- "Я так радуюсь за ваших детей. Вы такая сильная и мудрая. Инна, далеко не все взрослые могут быть такими любящими, принимающими и зрелыми, чтобы достойно проходить путь адаптации ребенка из учреждения"
- "В любящей семье ребенок расцветает"
- "Расплакалась! Какие вы любящие родители с большим искренним сердцем к своим детям. Биологические или усыновленные - они все ваши. Ангелина и Марсель шли к своим настоящим родителям не один год"
- "Я плачу, как сильно. Спасибо, что вы напоминаете всем, что самое основное это - любовь"
- "До слез"
Напомним, Инна Мирошниченко показала особую зарядку с названным сыном.
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