Также сам юморист рассказал, считает ли себя подкаблучником.

Известный актер комедийного жанра и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой и его жена Ксения считаются одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. Однако супруги, которые вместе более 20 лет, заговорили на тему развода.

По словам Ксении, были переломные моменты, когда они хотели завершить свои отношения. Один из них случился, когда женщина была беременна второй дочкой.

"Было пару раз. Я помню, когда это было. У нас было строительство дома для мамы. Мы строили и там был прораб, который нас кинул на деньги и я еще была беременной Симой (младшая дочь Кошевых - ред.). И все - меня понесло. Там еще гормоны были", - отметила жена Кошевого в интервью Славе Демину.

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К счастью, они смогли решить все конфликты и отметили, что в их паре не было кризисов. Также Евгений сказал, считает ли себя подкаблучником. По его словам, он постоянно находится в женской компании, ведь кроме жены, у него есть две дочери, мама и теща. Поэтому на этот вопрос актер ответил так:

"Я думаю, что я подкаблучник. Ты не можешь женщин не баловать, они тебя не будут кормить. Шучу, конечно, однако я считаю, что это здоровое подкаблучничество. Если ты этим не злоупотребляешь - это здоровое".

К слову, Кошевой с женой Ксенией поженились в 2007 году. Супруги воспитывают двух общих дочерей: Варвару и Серафиму.

Напомним, ранее жена Александра Усика - Екатерина - заговорила о разводе.

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