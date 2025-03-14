Жена Усика заговорила о разводе: 'Мне такой человек рядом не нужен'

Супруги признаются, что у них есть конфликты, которые они решают.

Супруга чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика - Екатерина - рассказала о переломном моменте в их отношениях. По ее словам, в 2012 году она сказала супругу, что ей такой человек рядом не нужен.

В интервью Славе Демину девушка призналась, что после победы на Олимпиаде Александра почти год не было дома.

"Когда его понесло, я просто объяснила, что мне такой человек рядом не нужен. Мне все равно, кто он, чемпион или не чемпион. Я уважаю себя больше. Это 2012 год. У нас уже есть Лиза и я беременна Кириллом. Он приезжает с Олимпиады и у него все несется. Первый год его не было дома вообще. Медалисты наши ездили всей командой. А потом он приехал, и сам себе решил, что все хорошо. Это уже был где-то 2013 год, и я его за ножки будто опустила с облаков. Я сразу сказала, что мне такой человек рядом не нужен", – поделилась жена боксера.

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Однако потенциальный развод пара даже не обсуждала, говорит Екатерина. По ее словам, она не видит рядом с собой другого мужчину, кроме Александра. А боксер, в свою очередь, так любит жену, что даже думать не хочет о расставании.

"Саша об этом даже не хочет думать. Не то, что он боится, просто очень меня любит и хочет прожить со мной всю жизнь. Я тоже так хочу. Мы не знаем, как сложится жизнь, но другого мужчину рядом с собой я не представляю совсем", – поделилась Екатерина Усик.

Супруги добавили, что конфликты у них возникают и сейчас, но Екатерина всегда первой идет на примирение.

Отметим, Усики поженились в 2009 году. У них четверо детей - Елизавета, Кирилл, Михаил и Мария.

Напомним, Александр Усик впервые рассказал, как едва не потерял сына.

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