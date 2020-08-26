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Ван Дамма заметили на съемках в Бортничах

18:55, 26 августа 2020
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Ван Дамм в Киеве / facebook.com/maksym.kobets

На данный момент съемки проходят во дворе дома  Бортничах. Местный житель Максим Кобец поделился снимками.

"Не знаю, что там у вас происходит… Но сегодня мои рабочие будни сопровождают крики #action и гудение съемочного стафа. Впервые мой двор, все входы и выходы, перекрыты муниципальной охраной. Повсюду люди перекликаются по рациям и просто шумят, думаю, как и обычно на площадке съемочной. Выхожу на балкон, присматриваюсь, но тут вижу, что это Ван Дамм (тот что Жан-Клод Ван Дамм) и именно в это время проходят съемки его сцен. Ну скажите мне как тут не стать папарацци!?", - написал Кобец.

Ван Дамм в Киеве / facebook.com/maksym.kobets

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Автор: УНИАН

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