Ван Дамма заметили на съемках в Бортничах

Netflix сейчас снимает первый украинский фильм в Киеве. Главную роль в нем сыграет Жан-Клод Ван Дамм.

На данный момент съемки проходят во дворе дома Бортничах. Местный житель Максим Кобец поделился снимками.

"Не знаю, что там у вас происходит… Но сегодня мои рабочие будни сопровождают крики #action и гудение съемочного стафа. Впервые мой двор, все входы и выходы, перекрыты муниципальной охраной. Повсюду люди перекликаются по рациям и просто шумят, думаю, как и обычно на площадке съемочной. Выхожу на балкон, присматриваюсь, но тут вижу, что это Ван Дамм (тот что Жан-Клод Ван Дамм) и именно в это время проходят съемки его сцен. Ну скажите мне как тут не стать папарацци!?", - написал Кобец.