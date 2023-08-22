На днях президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Данию, где встретились с премьером Мэтте Фредериксен.
Во время встречи Мэтте взяла нашего президента за руку, обняла его и поцеловала в щечку. Рядом в этот момент находилась Елена Зеленская.
Она подошла ближе к супругу и несколько раз провела рукой по его спине. Вероятно, таким образом она подала Владимиру Олександровичу сигнал о том, чтобы он остановил теплые объятия с другой женщиной.
Пользователи сети не смогли сдержаться и уже пошутили над этой ситуацией. Они пишут:
- "Нотки ревности присутствуют"
- "Ради F16 можно"
- "Зеленский - мистер любовь"
- "А как не обнять? Та дама его так зажала"
- "Что не сделаешь ради наших самолетов"
- "Ну, а как иначе, все женщины его обожают"
- "Елена явно нервничает"
- "Вова, дома поговорим"
Напомним, ранее Елена Зеленская очаровала невероятно красивым образом в Дании.