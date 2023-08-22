Пользователи сети уверены, что Зеленская ревнует своего мужа.

На днях президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Данию, где встретились с премьером Мэтте Фредериксен.

Во время встречи Мэтте взяла нашего президента за руку, обняла его и поцеловала в щечку. Рядом в этот момент находилась Елена Зеленская.

Она подошла ближе к супругу и несколько раз провела рукой по его спине. Вероятно, таким образом она подала Владимиру Олександровичу сигнал о том, чтобы он остановил теплые объятия с другой женщиной.

Пользователи сети не смогли сдержаться и уже пошутили над этой ситуацией. Они пишут:

"Нотки ревности присутствуют"

"Ради F16 можно"

"Зеленский - мистер любовь"

"А как не обнять? Та дама его так зажала"

"Что не сделаешь ради наших самолетов"

"Ну, а как иначе, все женщины его обожают"

"Елена явно нервничает"

"Вова, дома поговорим"

Напомним, ранее Елена Зеленская очаровала невероятно красивым образом в Дании.

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