Она появилась перед парламентариями в стильном наряде.

Первая леди Украина Елена Зеленская вместе со своим супругом Владимиром Зеленским прибыла в Данию, где уже успела побывать в парламенте.

Президент Украины выступил перед членами парламента Королевства Дании и поблагодарил их за поддержку нашей страны во время полномасштабной войны, развязанной Россией.

"Дорогой народ Дании! Украина поверила вам, когда это вторжение зла началось. И я благодарю вас за то, что вы поверили в нас", - сказал Зеленский.

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Стоит отметить, что для произношения такой важной речи глава государства надел уже привычную одежду в стиле милитари.

А вот его супруга Елена Зеленская, которая сидела в зале, буквально очаровала новым стильным образом. Она надела черную юбку длины миди и белый удлиненный жакет с поясом, который подчеркнул ее стройную талию.

Дополнила она образ черными классическими лодочками на высоком каблуке. Из украшений Зеленская выбрала брошку и лаконичные серьги.

Напомним, ранее Елена Зеленская в стильном костюме появилась за ручку с мужем в Швеции.

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