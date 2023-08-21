Первая леди Украина Елена Зеленская вместе со своим супругом Владимиром Зеленским прибыла в Данию, где уже успела побывать в парламенте.
Президент Украины выступил перед членами парламента Королевства Дании и поблагодарил их за поддержку нашей страны во время полномасштабной войны, развязанной Россией.
"Дорогой народ Дании! Украина поверила вам, когда это вторжение зла началось. И я благодарю вас за то, что вы поверили в нас", - сказал Зеленский.
Стоит отметить, что для произношения такой важной речи глава государства надел уже привычную одежду в стиле милитари.
А вот его супруга Елена Зеленская, которая сидела в зале, буквально очаровала новым стильным образом. Она надела черную юбку длины миди и белый удлиненный жакет с поясом, который подчеркнул ее стройную талию.
Дополнила она образ черными классическими лодочками на высоком каблуке. Из украшений Зеленская выбрала брошку и лаконичные серьги.
Напомним, ранее Елена Зеленская в стильном костюме появилась за ручку с мужем в Швеции.