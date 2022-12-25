Ранее эта машина принадлежала Андрею Данилко.

Первая леди Украины рассказала, что артист Андрей Данилко деньги от продажи легендарной машины Фредди Меркьюри перечислил на проект Superhumans.

"Как член правления я уже рассказывала об этой уникальной инициативе: во Львове создается клиника, начатая бизнесменом Андреем Ставницером, для протезирования взрослых и детей, осуществления операций по реконструкции изуродованных частей тела, а также лечения посттравматического стрессового расстройства", - написала Зеленская на своей странице в Instagram.

По ее словам, эта клиника будет полностью восстанавливать украинцев после пережитого на войне и возвращать то, что пытался отобрать агрессор: здоровье, состоятельность, возможности.

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Она отметила, что сейчас для этого травмированные украинцы едут за границу. Но вскоре все лучшие мировые практики будут доступны в Украине.

Что известно об авто Данилко, которое принадлежало Фредди Меркьюри

Украинский артист Андрей Данилко более 10 лет назад на аукционе Coys Of Kensington купил автомобиль Фредди Меркьюри. Тогда он стоил около 120 тысяч долларов.

Известно, что Rolls-Royce Silver Shadow, принадлежавший Меркьюри, сначала приобрела компания Goose Productions Ltd, а затем его перекупил Данилко.

Исполнитель рассказывал, что в бардачке авто лежат салфетки и духи Фредди, которые он хочет забрать себе. Авто находилось на стоянке в Лондоне все это время.

Недавно на аукционе "Сотбис" Данилко продал это авто за 11 миллионов гривень.

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