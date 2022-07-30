Первая леди рассказала, что ее фотосессия с Лейбовиц длилась несколько часов, а вот у президента свободных было всего 15-20 минут.

Первая леди Елена Зеленская отреагировала на критику, которую получила после публикации в глянце Vogue их с мужем фотосессии.

Об этом говорилось в интервью жены президента телеведущей Соломии Витвицкой.

Она отметила, что иногда ей неприятна форма, в которой эту критику высказывают, но "демократия на то и есть демократией".

"С эстетической точки зрения может что-то нравиться или не нравиться, но я уверена, что это также добавит баллов для Украины на международной арене, потому что это издание читают миллионы людей в мире. Я бы хотела увидеть человека, который отказал бы Энни Лейбовиц", - ответила она.

Зеленская пояснила, что вместе с фотографом пересматривали концепцию для фотосессии, "но до конца не знали, как это будет".

Она добавила, что "это нормально", когда западным экспертам все нравится, а украинские критикуют, потому что "мы должны о себе говорить откровенно".

Первая леди рассказала, что ее фотосессия с Лейбовиц длилась несколько часов, а вот у президента свободных было всего 15-20 минут.

"У каждого свои представления, свое мнение о том, как должна вести себя женщина. Возможно, меньший критерий выдаем для мужчин, поэтому такая диспропорция получается. Однако мы живем в таком современном мире, в котором так долго это обсуждать уже нет смысла. У нас есть более важные дела сейчас", - подытожила Елена Зеленская.

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга, первая леди Елена Зеленская снялись для глянцевого журнала Vogue. Снимки быстро разлетелись по сети и собрали как восторженные комментарии, так и острую критику.

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