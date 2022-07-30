Александра уже сдала мультипредметный тест, и первая леди считает, что результаты хорошие.

18-летняя дочь президента Александра уже сдала мультипредметный тест и готовится к поступлению в украинский вуз.

Об этом в интервью Соломии Витвицкой рассказала первая леди Елена Зеленская.

Жена главы государства уверена, что у Александры с результатами экзамена все будет хорошо, поскольку девочка к ним готовилась.

На уточнение телеведущей, будет ли учиться президентская дочь в Украине, Зеленская ответила утвердительно: "Да, остаемся".

В то же время в семье по специальности будущей студентки еще не определились.

"Надо будет выбрать несколько вузов, чтобы подать документы. Она там себе ряд уже выбрала - сейчас нужно будет написать эссе, мотивационное письмо", - рассказала жена Зеленского.

При этом Александра все делает сама и помощи у старших не просит, уверяет первая леди.

Ранее Елена Зеленская отмечала, что ее дети, как и остальные школьники в Украине, учатся дистанционно.

По ее словам, Александра выбрала гуманитарное направление, однако раскрывать детали первая леди не стала.

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