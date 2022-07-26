Пользователи сети засыпали их комплиментами.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга, первая леди Елена Зеленская снялись для глянцевого журнала Vogue. Снимки быстро разлетелись по сети и покорили пользователей.

На одном из снимков Зеленский своими сильными и мужественными руками обнимает свою нежную и хрупкую супругу. Этот кадр больше всего понравился фолловерам, ведь даже через экран передается их любовь.

На другом фото они сидят за столом и нежно держаться за руки. Видно, что они оба уставшие, но все же продолжают бороться за свободу и независимость Украины. Президент делает все возможное, чтобы война в нашей стране прекратилась, а первая леди ведет информационную войну и занимается волонтерством.

"Любовь всегда победит", "Люблю их", "Отличный кадр", "Красивый образ, они оба такие героические", "Невероятные", "Невероятный образ. Не могу представить, какое горе они переживают, когда на их страну нападают", - пишут пользователи в Instagram.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала о главной боли во время войны.

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