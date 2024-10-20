Такую фотосессию журнал устроил впервые за историю своего существования.

Первая леди Украины Елена Зеленская и еще 8 первых леди и джентльменов других стран стали звездами новой обложки известного журнала "ELLE Украина". На фотографии показались государственные деятели, принявшие участие в Четвертом саммите первых леди и джентльменов, который проходил в сентябре в Киеве.

Стоит указать, что это впервые за время существования глянца, когда его обложку украсили сразу 9 первых леди и джентльменов. Редакторы ELLE назвали новый выпуск так: "Мягкая сила, меняющая мир к лучшему".

В своем Instagram жена украинского президента опубликовала пост, в котором рассказала о съемке для журнала. На камеру, кроме Зеленской, позировали первые леди Финляндии - Сюзанн Иннес-Стубб, Эстонии - Сирье Карис, Сербии - Тамара Вучич, Белиза - Россана Брисеньо, Литвы - Диана Науседене, Гватемалы - Лукресия Пейнадо, муж премьер-министра Дании - Бо Тенгберг, первый джентльмен Словении - Алеш Мусар.

Видео дня

А также она рассказала о саммите, который она организовывала. В частности, в этом году темой события была безопасность детей в условиях войны. Для выпуска знаменитости, украсившие обложку, поделились своими мыслями о важности подобных мероприятий как этот саммит.

"Впервые в истории не только украинского, но и мировых изданий семьи ELLE для обложки снялись семь жен и два мужа лидеров государств и правительств. Темой нынешнего Саммита, который состоялся в Киеве в сентябре, была безопасность детей. И хотя война продолжается и остается самой большой болью для украинцев, Украина сконцентрирована не только на себе, а ищет новые решения для преодоления глобальных угроз", - говорится в сообщении.

Как пишет издание ELLE, съемка состоялась за день до проведения Саммита первых леди и джентльмены. Она проходила в музее "Хлебня" в "Софии Киевской".

"Мы очень гордимся, что журнал "ELLE Украина" получил эксклюзивную возможность пообщаться с девятью первыми леди и джентльменами, которые приехали к нам, несмотря на все вызовы военного времени. Украина сегодня, безусловно, перешла в ранг стран, которые являются важными игроками на международной арене, и Саммит первых леди и джентльменов, который уже в четвертый раз состоялся в Киеве, бесспорно, свидетельствует об этом", - отметила главный редактор глянца София Забуга.

Напомним, ранее Елена Зеленская в роскошном образе произвела фурор в Нью-Йорке. Поклонники засыпали ее комплиментами.

Вас также могут заинтересовать новости: