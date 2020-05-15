У онкобольной Заворотнюк отказались от нового метода лечения - СМИ

Лечение актрисы новым методом отложил муж актрисы Петр Чернышев.

Российский врач Александр Макаров рассказал, почему родные актрисы Анастасии Заворотнюк отложили терапию, хотя уже передали медикам образцы клеток ее опухоли и ученые подобрали вирусы, которые способны опухоль уничтожить.

Как рассказал Макаров в комментарии КП, у актрисы диагностирована глиобластома - злокачественная опухоль мозга.

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"Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам (в Институт молекулярной биологии РАН, - Ред.) приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует", - рассказал ученый.

Новый метод лечения злокачественных опухолей заключается в заражении клеток не болезнетворными вирусами. При размножении вируса клетки опухоли погибают, а здоровые клетки начинают вырабатывать интерферон и не заражаются. Затем иммунная система организма начинает активную работу против вируса, но побочно уничтожает сама и опухоль.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.