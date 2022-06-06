Кому-то очень повезло в этой жизни.

У каждой девушки есть свой кумир. Кто-то просто наслаждается их музыкой или актерской игрой, а кто-то и вовсе мечтает выйти за них замуж. О том, кто из звезд женился на фанатках - читайте на УНИАН.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Если говорить об украинском шоу-бизнесе, то среди артистов, женившихся на своих фанатках, можно смело выделить певца Виктора Павлика. Известно, что Катя Репяхова не один год ездила по Украине за своим кумиром, была на многих его концертах. И вот однажды ей посчастливилось познакомиться с ним лично.

Тогда и началась история их отношений. У них завязался роман, который вскоре перерос в серьезные отношения. Сейчас они женаты и воспитывают маленького сына Михаила.

Дэн Рейнольдс и Эйже Волкман

В одном из интервью солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс рассказал о своей личной жизни. По его словам, он познакомился со своей будущей супругой Эйже Волкман на своем концерте. Он сразу заметил эту красотку, которая буквально выпрыгивала из штанов, подпевая ему в такт.

В 2011 году они сыграли свадьбу, а чуть позже у них родились три дочери. Через семь лет Рейнольдс объявил, что разводится с женой. Несмотря на разрыв отношений, они появились вместе на красной ковровой дорожке. 6 ноября 2018 года во время релиза песни Bad Liar Дэн объявил, что он и Эйжа снова вместе. При этом, Рейнольдс заявил, что несмотря на разрыв отношений весной, пара не подписывала никаких бумаг, оставаясь таким образом в браке. И уже в 2019 году пара сообщила, что ожидает четвертого ребенка и первого сына в семье.

Джастин Бибер и Хейли Бибер

Известно, что Хейли Бибер была фанаткой молодого и успешного музыканта. Более того, она поддерживала его отношения с Селеной Гомес. Но, когда она узнала об их расставании, то поняла, что вот сейчас у нее появился шанс. После одного из концертов Джастина она решила с ним познакомиться лично. Чем это увенчалось? Их роскошной свадьбой.

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Эта парочка познакомилась на съемках фильма "Фантастические твари". Кэш тогда работал помощником механика на съемочной площадке. Но, кажется, работа отошла на второй план, когда он увидел роковую красотку Джессику Альбу. И каким же было его удивление, когда актриса ответила ему взаимностью. Вот так в жизни тоже бывает. Никогда не знаешь, где встретить свою судьбу.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

У всемирно известного музыканта Канье Уэста также была своя дама сердца. Он просто с ума сходил от Ким Кардашьян. Однажды он решился написать ей записку, которая и стала роковой в их отношениях. Позже он позвал светскую львицу замуж. Конечно, она согласилась, и они сыграли громкую свадьбу. Увы, но в 2021 году они сообщили о разводе. А такая была история...

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