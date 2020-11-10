Похороны Жванецкого были закрытыми / Скриншот
Известного сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося 6 ноября, похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Закрытую церемонию снимал ряд российских телеканалов. Видео с похорон Жванецкого опубликовано на YouTube-канале.
В последнюю путь сатирика проводили аплодисментами. Траурную процессию встречал на кладбище почетный караул, был приглашен военный оркестр.
Жванецкого похоронили рядом со звездами театра и кино — Олегом Табаковым, Галиной Волчек, Марком Захаровым.
Смерть Жванецкого: что известно
- Ранее у писателя сообщили, что похороны будут закрытыми. Проститься со Жванецким смогли только родственники и близкие друзья.
- Сатирика Михаила Жванецкого не стало 6 ноября. Ему было 86 лет.
- Причиной смерти известного сатирика Михаила Жванецкого стала "болезнь".
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