Похороны Жванецкого были закрытыми / Скриншот

Известного сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося 6 ноября, похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Закрытую церемонию снимал ряд российских телеканалов. Видео с похорон Жванецкого опубликовано на YouTube-канале.

В последнюю путь сатирика проводили аплодисментами. Траурную процессию встречал на кладбище почетный караул, был приглашен военный оркестр.

Жванецкого похоронили рядом со звездами театра и кино — Олегом Табаковым, Галиной Волчек, Марком Захаровым.

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Автор: Ольга Робейко