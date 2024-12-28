Исполнительница также рассказала, с кем будет встречать Новый год.

Известная украинская певица Камалия впервые за долгое время прокомментировала свою личную жизнь. Артистка призналась, что после развода с миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром больше не одинока и рассказала о новом избраннике.

Как известно, звезда 20 лет состояла в браке с бизнесменом, но в начале полномасштабного вторжения пара развелась. Однако экс-супруги до сих пор поддерживают связь и вместе воспитывают двух общих дочерей - 11-летних Арабеллу и Мирабеллу.

В комментарии для программы "Невероятная правда о звездах" исполнительница поделилась, что сейчас она влюблена. Также знаменитость отметила, что ее новый бойфренд состоятельный мужчина, который не жалеет денег на звездную возлюбленную. Он радует ее ценными подарками, в частности, Камалия получала от избранника серьги с бриллиантами.

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"Влюбленная. Дарил серьги и колечки с бриллиантами. Есть разные подарки. Не бедный, но не могу сказать, что прямо там...", - рассказала певица.

Правда, Новый год артистка будет встречать в другой компании. Рядом с ней в праздничный день будет экс-супруг, дочери и другие родные люди. Семья планирует праздновать в Киеве в загородном имении.

"В семейном кругу с девочками своими, мамой и друзьями дома в Киеве. Конечно, бывший муж будет. Он же девушек привезет. Нам надо же воспитывать девочек", - добавила исполнительница.

Напомним, ранее Камалия честно ответила, хотел ли Захур вернуть ее после развода. Она также рассказала, какие у них сейчас отношения.

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