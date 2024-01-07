Знаменитость наконец-то ответила поклонникам на интересующий их вопрос.

Украинская актриса Виктория Варлей, которая уже несколько лет живет в США, на днях объявила о том, что ждет первенца. 39-летняя знаменитость изначально держала в секрете пол будущего ребенка, однако сейчас решилась рассекретить его.

На своей странице в Instagram она рассказала, что вскоре у них с супругом, бизнесменом Петром родится дочь.

"Так все же мальчик, или девочка. "Держите сыновей, у Варлей будет дочь". Именно это сказала моя подруга Романа", - призналась Варлей.

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Поклонники пришли в восторг от этой новости. Большинство из них написали, что представляли Варлей в роли мамы девочки.

Что пишут в сети

"Виктория, очень рада за вас. Это такое счастье"

"Я угадала. Поздравляю с красавицей"

"Я по животику поняла, что девочка"

"Вау, прекрасная новость. С нетерпением ждем принцессу"

"Поздравляю. Девочка - это супер"

Напомним, ранее Виктория Варлей рассказала, как забеременела в 39 лет. Она призналась, что встретила мужчину, с которым ей хорошо, поэтому Бог решил умножить их счастье и подарить им ребенка.

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