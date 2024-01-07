Украинская актриса Виктория Варлей, которая уже несколько лет живет в США, на днях объявила о том, что ждет первенца. 39-летняя знаменитость изначально держала в секрете пол будущего ребенка, однако сейчас решилась рассекретить его.
На своей странице в Instagram она рассказала, что вскоре у них с супругом, бизнесменом Петром родится дочь.
"Так все же мальчик, или девочка. "Держите сыновей, у Варлей будет дочь". Именно это сказала моя подруга Романа", - призналась Варлей.
Поклонники пришли в восторг от этой новости. Большинство из них написали, что представляли Варлей в роли мамы девочки.
Что пишут в сети
- "Виктория, очень рада за вас. Это такое счастье"
- "Я угадала. Поздравляю с красавицей"
- "Я по животику поняла, что девочка"
- "Вау, прекрасная новость. С нетерпением ждем принцессу"
- "Поздравляю. Девочка - это супер"
Напомним, ранее Виктория Варлей рассказала, как забеременела в 39 лет. Она призналась, что встретила мужчину, с которым ей хорошо, поэтому Бог решил умножить их счастье и подарить им ребенка.