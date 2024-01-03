Виктория Варлей ждет первенца.

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" и актриса Виктория Варлей поделилась с поклонниками радостной новостью - она ждет первенца.

На своей странице в Instagram девушка обнародовала ролик, в котором рассекретила, что уже находится на поздних сроках беременности. Стоит отметить, что она долгое время скрывала свое интересное положение.

Варлей призналась, что за беременность набрала 20 килограмм. Скорее всего, уже совсем скоро она встретится со своим малышом, пол которого пока держит в секрете.

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"Это мои любимые Reels за 2023 год. Спасибо всем подписчикам, кто все это время не замечал мои +20 кг. Вы лучшие", - подписала ролик Варлей.

Поклонники сразу же начали поздравлять актрису с грядущим пополнением в семье.

Личная жизнь Виктории Варлей

Звезда "Суперкопов" Виктория Варлей была участницей шоу "Холостяк", главным героем которого был Алекс Топольский. Однако за шаг до финала девушка покинула проект.

Она улетела в США, где встретила мужчину своей мечты по имени Петр. Известно, что он старше Виктории, у него есть дети от первого брака. Вскоре пара сыграла свадьбу. Заметно, что они счастливы вместе.

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