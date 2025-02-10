По его словам, ему приходилось разбираться в конфликтных ситуациях.

Украинский продюсер Потап в интервью российскому журналисту Юрию Дудю рассказал, что мужчины неоднократно предлагали Насте Каменских провести с ними время.

По его словам, когда она была на пике популярности и периодически снималась для глянцевых журналов в нижнем белье, ей поступали предложения интимного характера.

"За ночь с Настей предлагали остров, Rolls-Royce, бриллианты, 150 тысяч долларов. Ко мне подходили и спрашивали: "Это твоя телка?" Я говорил, что нет. А они: "С кем поговорить?" Я отвечал, что ни с кем", - отметил Потап.

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Он добавил, что Каменских в этом плане очень жесткая, она могла швырнуть букет в человека, который делал ей неприемлемые предложения. Поэтому Потапу приходилось разбираться с ними.

Продюсер добавил, что были персонажи достаточно опасные, которые приходили выяснять отношения даже с оружием.

"Мне хватило таланта и мудрости оставить это все на словах. Это очень сложно", - добавил продюсер.

Он уточнил, что такие ситуации возникали еще до того, как они с Каменских официально объявили о свадьбе. После этого поклонники артистки утихомирились.

Напомним, Потап впервые высказался о разводе с Настей Каменских.

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