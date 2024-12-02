Жена юмориста рассказала, как долго они находятся в отношениях.

Украинский юморист, актер Студии "Квартал 95" и тренер "Лиги смеха" Юрий Великий сообщил радостную новость. Комик заключил официальный брак и впервые показал поклонникам свою жену.

Знаменитость появился со своей избранницей на съемках нового сезона "Лиги смеха. Волонтерский десант". Великий в комментарии для программы "Ближе к звездам" решил официально представить возлюбленную Алину поклонникам. Однако он не раскрыл, чем занимается супруга.

На камеру парочка не скрывала своих чувств и постоянно обнималась и целовалась. Оказалось, что супруги состоят в браке еще с лета. Они поженились 27 июля этого года, однако долгое время скрывали это.

"Это Алина, моя жена. Я ее очень люблю", - сказал Юрий.

Звезда "Квартала" и Алина находятся в отношениях уже несколько лет, они не рассекретили, сколько точно, но со слов женщины понятно, что роман они закрутили еще до пандемии COVID-19. Она рассказала, что не планировала свадьбу с Великим, однако супруги решили заключить брак и не откладывать его, поскольку их отношения уже прошли проверку на прочность за эти непростые годы.

"Не могу сказать, что я ожидала. Мы просто шли к этому. Так обстоятельства сложились, что наши отношения прошли испытание. То карантин, то война, то еще какие-то события, но я рада, что мы вместе с Юркой пришли к этому", - поделилась жена юмориста.

Напомним, ранее 46-летняя известная украинская ведущая, которая уехала за границу, вышла замуж. Василиса Фролова показала, какой была ее свадьба с продюсером в ОАЭ.

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