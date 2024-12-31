Он также ответил, как часто они видятся сейчас.

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал о своем куме Потапе. В частности, он ответил, поддерживают ли они общение во время полномасштабной войны.

Известно, что рэпер сейчас находится за границей. За более чем два года войны Потап неоднократно нарывался на хейт от украинцев в сети, но не отвечает на него. Более того, он оборвал связи со многими коллегами и друзьями, оставшимися в Украине и заблокировал их. Но Горбунов признался, что Потапенко с ним поддерживает общение.

"Наши отношения как были, такими и есть, просто каждый решает по-своему, как ему жить и чем заниматься", - рассказал Горбунов в проекте "Тур зірками" о своем соседе и куме.

Он также добавил, что сейчас очень редко есть возможность поговорить. Но мужчины находят время для телефонного звонка.

"Не виделись и не слышались давно. Не часто приходится созваниваться, но созваниваемся".

Напомним, ранее певица Оля Полякова высказалась об отъезде Потапа за границу.

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