Певица говорит, что Потапа могли запугать.

Украинская певица Оля Полякова защитила продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потап) после того, как несколько раз он попадал в скандалы.

В интервью Дмитрию Гордону она сказала, что общалась с Потапом и говорила ему, что он сильный мужчина и артист. Но люди не смогли простить, что он долго был за границей.

"Хотя у Алексея с первых дней войны был самый информативный блог в Инстаграм. Это было очень круто, а потом что-то случилось, и у меня есть подозрение, что его напугали. Некоторым артистам звонили Тимати с Кадыровым и угрожали, как они умеют: смертью, убийством родных, говорили "найдем в любой точке мира и порежем на меха". Лично знаю двух артистов, которым звонили. Не буду называть имена, но эти артисты не испугались и продолжили делать свою работу, а некоторые замолчали. Я абсолютно уверена, что у любого человека есть право на страх. Люди разные и у них разное чувство самосохранения", - говорит Полякова.

К слову, в начале полномасштабного вторжения Оля Полякова вместе с детьми также уехала за границу. Она рассказала, что тогда не знала, будет ли еще когда-нибудь зарабатывать деньги, поэтому свои сбережения она вывозила в трусах.

"Я выезжала с детьми, вывозить можно было лишь 10 тысяч долларов. Остальное спрятала в трусы. Это был не миллион долларов. Думала, а эти деньги 25-30 тысяч, насколько мне их хватит..."- добавила артистка.

Напомним, 18-летняя Маша Полякова съехала от родителей.

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