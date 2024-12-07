Миша Крупин вспомнил, каким был его последний разговор с продюсером, который сбежал в РФ.

Известный украинский певец и экс-участник группы "Коррупция" Миша Крупин высказался о предателе Юрии Бардаше, который сбежал в РФ в начале большой войны и получил подозрение от СБУ. Артист ответил, что бы сказал продюсеру во время встречи с ним.

Не секрет, что много лет музыканты сотрудничали. Бардаш был продюсером "Коррупции", где Крупин был фронтменом. Однако после начала полномасштабного вторжения их связь оборвалась. Причиной этому стало то, что Юрий поддержал оккупантов и их террор в Украине.

В интервью для издания "Фокус" знаменитость вспомнил, каким был его последний разговор с беглецом. Он состоялся в 2022 году, накануне дня рождения предателя. Тогда, по словам Миши, они еще общались. Артисты обсуждали возможное нападение захватчиков и большую войну, а также пытались спрогнозировать, что дальше будет происходить в Украине.

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"Это был разговор накануне его дня рождения в 2022 году. Мы пытались строить планы и понять, что вообще происходит, говорили о войне и о том, сколько она будет продолжаться", - поделился Крупин.

На вопрос о том, что бы сейчас музыкант сказал экс-продюсеру, если бы встретился с ним, он ответил коротко. Миша сравнил Бардаша с Путиным и назвал его "гусем".

"Что бы я ему сказал сейчас? Ну такой вопрос... А что бы вы сказали Путину, если бы его встретили? Я бы ему сказал: "Что ты, гусь?", - добавил звезда сцены.

Что известно о Бардаше и его предательстве

Русскоязычный продюсер, хореограф и артист Юрий родом из Луганщины. В свое время он основал в Украине музыкальный лейбл Kruzheva Music и занимался продюсированием многих известных групп, в частности, Quest Pistols, "Грибов", "Нервы", Wellboy, Луны и вышеупомянутой "Коррупции". Среди этих коллективов он был участником "Грибов" и солистом проекта Youra.

С началом большой войны он заявил о своем желании, чтобы Россия оккупировала всю Украину. В дополнение, путинист сообщил, что планирует получить паспорт страны-агрессора, а в Украину вернется, если Киев будет российским. Беглец официально стал гражданином РФ, получив паспорт террористической страны. В мае СБУ заочно сообщила Бардашу о подозрении за антиукраинскую деятельность.

Напомним, ранее Миша Крупин рассказал, почему не пошел на фронт после заявления о добровольной мобилизации. По его словам, процесс затянулся из-за бюрократических процедур и необходимости дополнительных обследований.

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