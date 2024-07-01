Юмористка Лера Мандзюк оскандалилась шуткой о 'тупеньких детях': в сети ее захейтили

Родители детей с инклюзивностью поставили юмористку на место.

Известная украинская юмористка и стендап-комик Лера Мандзюк пошутила о сложном поколении и назвала некоторых детей "тупенькими".

По ее словам, сейчас учителям нужна не только указка, но и личный ассистент, психолог и порой даже травматолог.

"То есть я понимаю, что сейчас трудно быть учителем, учительницей, потому что поколение такое, дети тяжелые, и эти телефоны всю дорогу. А вам попадаются и еще более сложные дети, то есть самые тупенькие, которыми тяжело управлять", - сказала Мандзюк.

В сети резко негативно отреагировали на такие слова комика. Родители написали ей гневные комментарии:

"Мне аж плохо стало. Над чем вы шутите? Над колоссальной работой родителей? Над детьми с инвалидностью, над инклюзией? Я требую публичного извинения! Ибо вы об*срали работу специалистов и мам относительно информирования населения по поводу инклюзивности"

"Сочувствую, что ваша учительница ассистировала деревянной палкой. Зато сразу видно, что толку от этого было мало. Вы очень про*б*лись, и это совсем не смешно"

"Говорите вы, а стыдно мне. Я мама ребенка с особыми образовательными потребностями. Сын имеет инвалидность, и ему необходим ассистент для того, чтобы он мог получать образование. Это инклюзия, базовые знания о которой вам стоит получить – за окном война, людей с инвалидностью по-прежнему было много, сейчас их будет еще больше. Публичные извинения и удаление видео были бы не лишними. Ну и я до последнего верю в людей и надеюсь, что это не чёрный пиар"

"Лерочка, незнание не освобождает от ответственности. В вашем случае, тупенькая здесь только вы"

Напомним, ранее участница известного шоу оскандалилась шуткой о женах военных.

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