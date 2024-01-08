Вскоре Таран извинилась за неудачную шутку.

Участница юмористической программы "Алкомики" Виктория Таран попала в скандал из-за нелепой шутки. В рамках шоу она спросила у своей собеседницы: "Знаешь ли ты, как называют счастливых женщин с деньгами?" А затем сразу же добавила: "Вдовами".

Зрители начали смеяться и аплодировать Таран, однако не всем пользователям сети "зашла" такая шутка, учитывая, что сейчас в Украине идет полномасштабная война, забравшая жизни тысячи военных и мирных жителей.

На шутку о "счастливых женщинах с деньгами" отреагировала военная Алина Михайлова.

"Вы и ваши телки – грязь и гниль, которая должна получить абсолютный кенселинг в обществе, а еще и до этого – разбитые *бушатни. Со своими извинениями вы можете взяться за руки и пойти на *уй. А тысячам украинских вдов, осиротевшим детям и матерям – вы сегодня плюнули в лицо", - написала Михайлова.

Стоит отметить, что Таран после хейта в свой адрес извинилась за неудачную шутку. Она записала видеообращение, в котором сказала, что ее шутку неправильно поняли.

"Я точно не хотела, чтобы каждая из вас восприняла шутку на свой счет, потому что она не касалась никого из тех женщин, которые имеют мужей-воинов. Это точно не связано с этим. Девочка, я сильно извиняюсь перед вами. Я понимаю, что эта шутка была неудачной и в реалиях войны ее нельзя было публиковать, потому что она задевает чувства каждой из вас. Я обещаю, что впредь таких шуток больше не будет", - сказала Таран.

Также на инцидент отреагировала команда "Столичного стендапа", на YouTube-канале которого появилось это видео. Они также извинились за распространение этого ролика.

"Да, мы виноваты за публикацию его у нас, потому что не считали, что шутка может иметь контекст о женах военных. Учитывая этот контект, шутка является ужасной, и мы согласны", - говорится в заявлении "Столичного стендапа".

Вас также могут заинтересовать новости: