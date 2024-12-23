Ресторатор заявил, что давно не считает свои заработки, а знает только общий доход.

Украинский шеф-повар, победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал о своих доходах во время войны. Владелец столичного ресторана рассекретил, сколько он заработал за этот год и что ему сейчас приносит доход.

В интервью Алине Доротюк знаменитость поделился, что часто его заработок расценивают не совсем правильно. В частности, в прошлом году его доход составил 24 миллиона гривен, однако это "чистая" прибыль. Часть из этих денег он реинвестировал в бизнес, и потом кое-что даже потерял. Поэтому сейчас, говорит Евгений, он не считает свой заработок, а знает только общий доход со всех бизнесов. Сейчас эта сумма за 2024 год составляет более 300 миллионов гривен.

"Уже трудно (подсчитать - УНИАН). Я раньше мог это сделать, потому что раньше я мог увидеть все цифры. Сейчас у меня много отделов. 300-350 миллионов доход. Деньги пришли, деньги ушли. Прибыль я не считаю. Мы поменяли структуру этих доходов. У меня деньги, которые я получаю. Если у меня нет денег, я звоню в компанию и говорю: "Дайте мне денег", мне компания переводит. У меня сейчас идея номер один, чтобы эти все бизнесы поддерживали социальные проекты и армию. Я уже говорю не о прибыли, а об обороте", - отметил Клопотенко.

Сейчас у кулинара есть сразу 12 источников дохода, среди которых ресторан, рекламные интеграции, а также коллаборации с известными брендами. За этот год ресторатор также отрыл свой онлайн-магазин с товарами из разных областей для развития малого бизнеса и популяризации локальных продуктов.

А также Клопотенко создал собственный бренд. В частности, его компания производит продукты для борща, наборы для пасхальных и рождественских праздников. Евгений добавил, что в планах на 2025 год у него есть открытие профессионального цеха, где он будет обучать других поваров. Сейчас на него работает примерно 350 человек.

"Мы все деньги оставляем в Украине. В онлайне продукция продается очень хорошо. У нас есть еще 600 магазинов (где продаются товары Клопотенко - УНИАН)", - добавил шеф-повар.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко впервые рассказал о романе с известной кондитеркой. Кулинар признался, что они разорвали отношения и объяснил почему.

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