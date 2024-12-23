Кулинар признался, что они разорвали отношения и объяснил почему.

Известный украинский шеф-повар, ресторатор и звезда шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко откровенно рассказал о личной жизни. Знаменитость признался, что закрутил новый роман и объяснил, почему он завершился.

В интервью Алине Доротюк кулинар рассекретил, что у него был роман с коллегой - украинским кондитером, участницей "МастрШефа" Екатериной Песковой. По его словам, они познакомились на проекте. За время своего общения с 2017 года они трижды пытались построить отношения, но, к сожалению, им так и не удалось крепкой парой.

На вопрос интервьюера, как это строить отношения с коллегой по цеху, Евгений говорит, что это "идеально". Он убежден, что они очень похожи с Екатериной, в частности, у них обоих есть большая любовь к кулинарии. Поэтому ему всегда было интересно с кондитеркой.

"Мы трижды пробовали построить отношения. Идеально. Мы могли говорить о еде вечно. Мы сейчас продолжаем общаться, но не так интенсивно, как, например, в прошлом году. Она может прийти и два часа рассказывать о вкусах каких-то десертов. Мы с Екатериной просто видим одинаково мир, чувствуем жизнь", - рассказал Клопотенко.

Ресторатор добавил, что, несмотря на несколько попыток построить отношения, он так и не смог быть с Песковой. Дело в том, что у Евгения были чувства к коллеге, но в то же время он понимал, что хочет быть ее другом и не портить эту связь между ними. Сейчас они общаются, и кулинар только положительно отзывается о Екатерине.

"Мы на грани с дружбой. Ты вроде и с другом, а как будто хочешь чего-то большего. Я не смог разобраться. Пытался, с психологом работал. У меня нет четкого ответа (почему не сложилось - УНИАН). Скажу лишь, что она очень крутая", - подчеркнул звезда "МастерШефа".

Напомним, ранее Евгений Клопотенко впервые рассказал о прерывании беременностей у своих экс-возлюбленных. Он также ответил, жалеет ли, что не стал отцом.

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