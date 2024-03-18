Он говорит, что не поддерживает ее месседжи.

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко высказался в адрес певицы Оли Поляковой.

Он говорит, что не понимает мыслей, которые она транслирует обществу.

"Есть Оля Полякова. Мы с ней во всех шоу снимаемся вместе, но мы просто с ней из двух разных миров. Я не понимаю, как она живет. Она для меня странный человек", - рассказал Клопотенко в интервью Эмме Антонюк.

А потом добавил, что оценивает ее только по творческой деятельности так:

"Я близко с ней не знаком. Я не могу оценивать. Но, какой образ она транслирует, какие месседжи она транслирует... Я вообще не понимаю. Она говорит: "Я перевела песню "Шлепки" на украинский" и ты говоришь: "Ну, класс". Или взяла там песню какую-то про что-то там бомбы падают... Ты слушаешь такой и что? Как ты можешь? Она видимо не смотрела ни одного видео с передовой. Но в то же время с ней все общаются и зовут куда-то. Возможно, я что-то не понимаю".

Поэтому откровенно признается, что не является поклонником Оли Поляковой.

"Это такое не мое. Я понимаю, что она не придет никогда в мой ресторан и не поест борщ сладкий и скажет, что это г*вно - это понятно. Но для меня это другой мир", - добавил шеф-повар.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко рассказал об изменениях в Елене Зеленской во время войны.

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