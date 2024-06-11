Евгений Клопотенко заговорил о детях: 'Представляю себя хорошим отцом'

Также он поделился, что будет приучать детей к украинской кухне.

Ресторатор Евгений Клопотенко ранее рассказывал о том, что не готов к женитьбе и рождению детей. Однако сейчас он представил, каким отцом был бы для своего будущего ребенка.

В интервью "ТыКиев" он сказал, что представляет себя зрелым и современным отцом. Он понимает, что ребенок изменит его привычный образ жизни, однако кулинара это не пугает.

"По моему мнению, ребенок должен дополнять жизнь, а не менять ее кардинально. Думаю, мой образ жизни был бы несколько иным, я бы отказался от некоторых бытовых привычек. Представляю себя хорошим отцом: зрелым, свободным, позитивным, современным. Таким, который будет воспитывать ребенка с удовольствием", - сказал Клопотенко.

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Он добавил, что будет приучать своего ребенка к украинской кухне и поделился секретом, как побудить малышей употреблять здоровую пищу.

"Если с детства рассказывать и показывать, что такое здоровое питание, то у ребенка формируются представления о здоровой пище. Это прежде всего о выборе продуктов, сбалансированный рацион, понимание, что такое здоровая тарелка и как это все влияет на организм человека. Процесс формирования здоровых привычек у ребенка может быть драйвовым, интересным, увлекательным, если приложить немножко усилий", - добавил Клопотенко.

Напомним, ранее Евгения Клопотенко покрыло матом украинское издание.

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