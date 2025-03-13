Ярославский высказался о романах Мартыновской: 'Выбирает неправильных мужчин'

Он объяснил, какой мужчина должен быть рядом с кулинаром.

Недавно судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская сообщила о расставании со своим бойфрендом. На это отреагировал ее коллега и близкий друг Владимир Ярославский, которому, к слову, приписывали роман с Ольгой длительное время.

В интервью Рамине Эсхакзай он сказал, что Мартыновская выбирает неправильных мужчин. По его словам, проблема находится внутри нее.

"Скорее всего, проблема внутри – кем она себя считает и кем она является на самом деле", – признался Владимир.

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Он говорит, что Ольге нужен мужчина, который будет ее ценить, ведь она очень заботливая и внимательная. Кроме того, Ярославский считает, что ее потенциальный избранник должен приземлять ее в хорошем смысле, ведь Мартыновской физически тяжело.

"Она может встать с утра просто на полчаса раньше, чтобы для тебя приготовить завтрак. Приготовить, убраться. Сделать тебе комфортнее. Должен быть человек, который это будет понимать, который будет уважать ее", - отметил ресторатор.

Напомним, ранее Мартыновская раскрыла причину развода с отцом своей дочери после пяти лет в браке.

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