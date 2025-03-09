Судья проекта "МастерШеф" также ответила, общается ли ее дочь с папой.

Известная украинская шеф-повар, победительница и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская заговорила о личной жизни. Знаменитость раскрыла причины развода с экс-супругом и ответила, общается ли он с дочерью.

Кулинарная эксперт пять лет находилась в браке с мужчиной Иваном Кобецом. Пара поженилась в 2015 году, и уже через год у них родился первенец - дочь Вера. В 2020 году экс-супруги объявили о разводе.

В интервью Рамине Эсхакзай звезда призналась, что брак распался по ее инициативе. Однажды после очередного разговора об отношениях с бывшим Ольга решила, что им лучше разойтись. В то же время Иван был против развода и настаивал на сохранении семьи. Сейчас женщина чувствует себя виноватой в разводе, но одновременно понимает, что больше это продолжаться не могло, поскольку она не чувствовала себя в браке счастливой и любимой.

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"Решение уже было принято - преимущественно мной. Иногда я даже обвиняю себя в том, что наш брак распался, ведь именно я это инициировала. Мы посоветовались, и я решила, что так будет лучше. Он не хотел развода, не хотел разрушать семью. Я долго наблюдала, никогда не устраивала скандалов, но накапливала чувство недовольства. Я не чувствовала себя ни счастливой, ни любимой. Не так я себе представляла супружескую жизнь", - рассказала Мартыновская.

Сейчас, как говорит кулинар, Вера поддерживает связь с папой. Однако после развода из-за редких встреч заметно, что девочка отдалилась от мужчины, который живет за границей. В последнее время у дочери нет большой потребности в отце, поскольку шеф-повар создала комфортные условия для ее жизни.

"Вера очень положительно относится к папе. Единственное - физическое и ментальное расстояние между ними постепенно входит в привычку. И для нее, и для него. Она привыкла жить без него, в своей комфортной картине мира, где есть я, те обстоятельства и условия, которые я для нее создала. Поэтому она не испытывает потребности в нем, не скучает, не ищет его", - добавила звезда "МастерШефа".

Напомним, ранее блогер рассказал, что Ольга Мартыновская закрутила новый роман. Ее застали в торговом центре за поцелуями с загадочным мужчиной, который был значительно старше ее.

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