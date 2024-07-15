Пара давно не проживает в Украине.

Терская

Громкая свадьба Ангелины Терской, которая в последние дни обсуждается во всех СМИ, вызвала значительную критику в сети. Пользователи захейтили ее за роскошное празднование во время войны и за то, что они с мужем потратили много денег за визит Максима Галкина и Дмитрия Монатика на свою свадьбу.

Женщина ответила на негативные комментарии и попыталась прояснить ситуацию.

На своей странице в Instagram Ангелина рассказала, что она и ее муж не живут в Украине, хотя планируют вернуться в будущем. Также она добавила, что они не являются госслужащими, звездами или крупными блогерами, и их свадьба не проходила на украинской территории. Молодожены финансово поддерживают Украину и ненавидят Россию.

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"Дорогие и уважаемые журналисты, а также авторы телеграмм-пабликов, во-первых, спасибо за такое внимание к нашим скромным персонам, во-вторых, перед публикацией статей в газетах все же советовала бы актуализировать информацию по представленной теме. В-третьих, мы не звезды, не госслужащие и даже не их дети, не блогеры с миллионной аудиторией, не живем сейчас в Украине. Свадьбу праздновали не на территории Украины, поддерживаем Украину. Если не понятно, то пересмотрите истории в сохраненных. Так, какие к нам вопросы?", - написала Ангелина.

Напомним, на свадьбе пары выступал Максим Галкин. Шоумен спел несколько украинских песен, в том числе "Одну калину".

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