Он сказал, что вести переговоры с Кондратюком - то же, что договариваться о чем-то с Путиным.

Певец и военный ВСУ Виталий Козловский прокомментировал решение экс-продюсера Игоря Кондратюка относительно его предложения заключить мировое соглашение. По словам артиста, Кондратюк ответил хамством и пренебрежением.

Поэтому, как говорит Козловский, он понял, что в дальнейшем коммуницировать с экс-продюсером нет смысла.

"Это то же, что вести переговоры с Путиным. Если стоит задача слепо и жадно уничтожать, то здравый смысл и доводы будут бессильными. Я догадываюсь о причине, по которой он категорически не хочет со мной говорить лично. Это страх. Потому что сбросив эти переговоры на представителя, он будет апеллировать исключительно решениями суда о нарушенных авторских правах. Когда я и сам знаю и не отрицаю, что эти песни пел и буду за это платить. Но, говоря со мной глаза в глаза, придется признавать (или по крайней мере помнить) все те эпизоды непорядочности, которые имели место в мою сторону все годы сотрудничества, и которые в конечном итоге привели и к прекращению этого сотрудничества, и к судам", - написал Виталий на своей странице в Instagram.

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Он добавил, что Кондратюк никогда его не услышит, потому что его сыновья не держат в руках оружие и не защищают Украину на фронте.

"Если бы его сыновья служили сегодня, возможно, диалог был бы. А так - он меня никогда не услышит. Простите, люди, что в это страшное время вам пришлось читать этот срач во всеуслышание. Но публичность в этом деле - моя единственная броня. Это гарантия того, что мои слова в очередной раз не перекрутят и не обвинят безосновательно в куче дерьма, которое в мою сторону выливается уже 11 лет", - говорит Виталий.

Напомним, Виталий Козловский и Игорь Кондратюк не могут найти общий язык по поводу выплат за нарушение авторского права. Более 10 лет назад Кондратюк подал в суд на Козловского из-за того, что он исполнял песни, права на которые ему не принадлежат.

После того, как артист пошел служить в ВСУ он попросил экс-продюсера приостановить выплаты, однако тот отказался.

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