По словам скандальной певицы, заработков не хватает на недвижимость.

Предательница Таисия Повалий внезапно пожаловалась на бедность. В России у скандальной певицы нет собственного жилья, а заработанных рублей не хватает на покупку недвижимости и мебели.

"У нас нет риелторов: мы сами ездим, смотрим. Фактически, весь год этими делами занимались. Все, что мы видели, стоит очень дорого. Порой даже не соответствует цене. Иногда за очень большие деньги предлагают неудобные, убитые дома. Мне же хочется, чтобы у нас была большая кухня и просторный холл, где мы бы проводили время с мамой. Еще обязательно - красивая мебель, потому что у меня нет возможности покупать новые шкафы, столы и серванты", - пожаловалась Повалий российским пропагандистам.

Семья Повалий якобы живет в съемной квартире. Предательница жалуется, что на покупку особняка в РФ ей нужно 35-45 млн рублей. Она вынуждена взять кредит.

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"В среднем на дом мне нужно от 35 до 45 миллионов рублей. У меня сейчас таких денег нет. Поэтому я обратилась к банкирам, чтобы они мне дали кредит. Мы решили, что лучше взять свое жилье и выплачивать деньги банку, чем платить за аренду", - заявила она.

Позиция Таисии Повалий по войне в Украине

Несколько месяцев назад Таисия Повалий официально получила гражданство России. Это событие произошло в День Независимости Украины.

Также артистка продолжает выступать на концертах в РФ, где исполняет украинские песни. Недавно она и вовсе заявила, что выступила в стране-агрессоре с детьми из Донбасса, чем очень разгневала украинцев.

Артист Павел Зибров предложил лишить певицу-предательницу Таисию Повалий украинского гражданства.

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