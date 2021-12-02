Скоро на телеканале 1+1 состоится премьера нового сезона самого масштабного музыкального проекта "Голос страны".

Тренерами 12 сезона шоу "Голос країни" стали топовые украинские звезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, диджитал-сенсация Надя Дорофеева, рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также поп-дива Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло.

В прямом эфире инфотеймент-шоу "Твой день" Оля Полякова призналась, что очень давно мечтала стать тренером "Голоса страны".

"Для меня это очень ответственно. Я давняя фанатка "Голоса страны", смотрела проект и мечтала об этом, потому что у меня большой вокальный опыт. Я педагог по вокалу, имею классическое образование и закончила три музыкальных вуза. Поэтому планирую добавить своего профессионализма. И хочу, чтобы в этом составе жюри "Голоса страны" появилась некая новая линия с моей стороны. Конечно мечтаю собрать классную команду. Чтобы это были разножанровые люди, ведь сама люблю такую музыку и исполняю ее", - прокомментировал Полякова.

Читайте также58-летняя Деми Мур шокировала помолодевшим видом: "Какой кошмар"Певица рассказала, что если идет в разные шоу, то исключительно за победой. Но понимает, что в первую очередь в "Голосе страны" победу одерживает участник.

"Я за своих рву. Я буду подбирать лучший репертуар, красивые номера. Признаюсь, что очень хорошо умею настроить человека, подготовить, принять и привести к цели... Хочу, чтобы "Голос страны" заиграл со мной яркими красками", - призналась тренер "Голоса страны".

Относительно первого этапа шоу - слепых прослушиваний, съемки которых стартуют уже в скором времени, певица рассказала: будет обращать внимание в первую очередь на голос, его уникальное тембральное украшение, а также харизму певцов.

Кроме того, Оля Полякова отметила: будет набирать в свою команду людей с прицелом на будущее продюсирование.

О дате премьеры сезона станет известно в скором времени.

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Автор: Диана Могилевич