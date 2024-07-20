Певица рассказала о сотрудничестве с артистом.

Популярная украинская певица Кристина Соловий призналась, что задолжала своему экс-продюсеру - известному певцу, фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку - 27 тысяч долларов. Звезда сцены объяснила, за что должна такую сумму.

Артистка рассказала, что несколько лет назад, когда они еще работали с Вакарчуком, он одолжил ей 27 тысяч долларов. Эти средства Кристина взяла, по ее словам, для воплощения творческих замыслов. Следовательно, после расторжения рабочего контракта певица должна вернуть долг. Соловий говорит, что согласилась с такими условиями и обязательно вернет средства.

"Это не секрет, что я была достаточно долго под его продюсированием и средства, которые я использовала на свое творчество - клипы, записи песен - после расторжения контракта эту сумму я ему должна. Я должна обязательно ее вернуть. Нет требования отдать ее в течение какого-то кратковременного периода. У меня тоже нет всей суммы, если все думают, что я столько зарабатываю. Думаю, что я вовремя справлюсь с этим", - поделилась исполнительница.

В дополнение, Соловий подчеркнула, что не обижается на экс-продюсера. Более того, знаменитость благодарна артисту за его помощь и поддержку в начале ее творческого пути.

"Я очень благодарна ему, что у меня была такая возможность. Но я хотела от него гораздо больше, чтобы он больше вовлекался в творческий процесс и как-то коммуницировал со мной больше", - указала Кристина.

Напомним, ранее Кристина Соловий заявила, что ее разочаровывают люди, которые привыкли к войне.

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