Звезда считает, что все артисты обязаны выступать перед военными.

Украинская певица Кристина Соловий поделилась, что ее разочаровывает гражданская аудитория, которая приняла новые условия жизни и уже привыкла существовать в военной стране.

По ее словам, сейчас многие люди забывают о том, что война продолжается, поэтому военным до сих пор нужна помощь. Что касается именно артистов, то Соловий уверена, что все они должны выступать на передовой и поддерживать боевой дух наших защитников.

"Очень приятно узнавать знакомые лица, потому что я понимаю, что я могу большинство из них уже не застать, когда я приезжаю во второй раз. Вчера, например, первая рота третьей штурмовой, узнала много знакомых людей. Это очень приятно. Гражданская аудитория разочаровывает больше, потому что все вроде бы приняли новые правила и, к сожалению, какое-то такое ощущение такого старого нашего "моя хата с краю". Ну, я понимаю, что так работает человеческая психика, и для того, чтобы выжить, нам нужно как-то абстрагироваться. И мы должны помнить, что идет священная война, что есть люди, которые отдают за нас жизнь, которые живут на грани жизни и смерти. Мы им нужны, чтобы помогать донатами, поддержкой психологической, любой", - написала Соловий на своей странице в Instagram.

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Она добавила, что не может быть ни одного сознательного украинского гражданина, который не занимается чем-то полезным во время войны.

"То ли это маленькое дело, то ли это большое дело. То ли это маленький донат, или большой донат - мы все на войне. Артистам не то, что стоит приезжать на фронт, они просто обязаны. Дело артиста во время войны, в первую очередь, выступать перед военными. Потому что это самая важная аудитория, самые важные люди", - отметила артистка.

Певица добавляет, почему некоторые коллеги не готовы приезжать с выступлениями на передовую:

"У каждого свои страхи, но все можно решить. Есть более безопасные позиции, есть менее безопасные. Вы можете это согласовать с руководителями этих направлений. Именно здесь должен быть каждый художник, делиться своим творчеством, поддерживать наших воинов и учиться у них, что ни один страх не может быть сильнее нашей воли".

Напомним, ранее хиты Кристины Соловий нашли на российских платформах.

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