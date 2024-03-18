Пара завершила отношения в 2022 году.

Известная певица Шакира, которая болезненно пережила скандальное расставание с футболистом Жераром Пике, рассказала о жертвах, на которые пошла ради отношений с ним. Об этом пишет издание Daily Mail.

Оказалось, что звезда тогда решила поставить свою карьеру певицы на второй план. Она хотела больше времени посвящать любимому и детям.

"На очень долгое время я поставила свою карьеру на паузу, чтобы просто быть рядом с Жераром и чтобы он мог продолжать играть в футбол. Я пошла на многие жертвы ради любви. Моим приоритетом был мой дом, моя семья. Я верила в эту мечту, я мечтала об этом для себя и для детей", - рассказала Шакира.

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Она добавила, что союз между творческим человеком и спортсменом - это трудно, ведь у каждого свои взгляды на жизнь.

"Эмпатия лежит в основе работы человека искусства. А спортсмены постоянно находятся в состоянии борьбы, им нужно избегать эмпатии любой ценой", - добавила певица.

Что известно об отношениях Шакиры и Жерара Пике

Пара познакомилась в 2010 году на футбольном матче. Их отношения продолжались почти 12 лет. Они имеют двух общих сыновей, которых зовут Милан и Саша.

Летом 2022 года появилась информация о расставании влюбленных. Официальной причиной считаются многочисленные измены со стороны Пике.

Напомним, ранее стало известно о разводе актрисы Натали Портман после измены мужа.

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