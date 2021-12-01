С Porsche Федишин украли фары и зеркала.

Известная украинская певица Ирина Федишин пожаловалась, что стала жертвой автоворов - с ее элитного Porsche Cayenne "сняли" фары и боковые зеркала.

Об этом она рассказала "Фактам".

По ее словам, это произошло после того, как она припарковала свой Porsche возле дома и ушла. Когда вернулась - обнаружила пропажу комплектующих с авто.

"Я в шоке, потому что фар и зеркал нет. Вызвали полицию и пытаемся разобраться. Я слышала, что с Porsсhe могут снимать фары. Пытаемся сейчас это все выяснить, здесь вроде есть какие-то камеры и должно быть что-то видно", - прокомментировала Федишин и уточнила, что стоимость одной фары составляет порядка 20 тысяч гривень.

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Автор: Виолетта Орлова