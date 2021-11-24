Певица предупреждает украинцев о новой схеме развода.

Украинская певица Ирина Федишин стала жертвой мошенников. По словам звезды, она хотела передать посылку с помощью BlaBlaCar. Водитель подтвердил поездку, но потребовал оплатить его услуги через кассу. И здесь артистку ждал развод.

"Сегодня утром нам нужно было передать посылку из Киева на Тернополь. Мы забронировали BlaBlaCar. Водитель нам подтвердился и сказал, что посылка только с вокзала или автовокзала. Виталик (муж Ирины, - УНИАН) поехал на автовокзал, ждет, ждет. Ему говорят: "Водитель немного опаздывает. Но по новым правилам, вы должны оплатить через кассу поездку на BlaBlaCar", - рассказала в своем инста-блоге звезда.

Читайте такжеОлег Винник отменяет свои концерты в Киеве из-за болезниСупруг Федишин не смог оплатить через кассу услуги водителя, поэтому тот попросил его просто пополнить счет. После того как Виталий это сделал, водитель заблокировал его номер. И хоть сумма развода оказалась незначительной, всего 200 гривень, сама ситуация неприятная.

Напомним, ранее у Ирины Федишин посреди трассы сломалась машина.

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Автор: Диана Могилевич