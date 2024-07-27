Она осуществила мечту названых дочерей - поехать на море.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно отправилась на отдых с двумя названными дочерьми и мужем, показала, как проводит с ними время на море.

Не секрет, что артистка поехала в Одесскую область, чтобы девочки могли поплавать и набраться сил. В своем Instagram Могилевская опубликовала кадры из домика у моря, в котором сейчас они находятся. Также певица засветила на фото старшую дочь Мишель и младшую Софию.

Так на одном кадре заметно, что 4-летняя девочка помогает любимому Натальи, которого она не показывает публике, готовить блюда на мангале. В то же время 12-летняя Мишель старательно чистит картошку.

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"Вы спрашиваете, почему у меня хорошее настроение? Я счастлива, когда любимый готовит мясо, моя Мишелька помогает с картошкой. Золотая мамина помощница! Ловите наш Одесский вайб", - подписала фотографии Могилевская.

Также певица показала, какие цветы получила от любимого мужчины и поблагодарила его за приятный сюрприз.

"Спасибо за цветы, дорогой", - написала Наталья.

Реакция подписчиков

Поклонники звезды начали активно комментировать и желать приятного отдыха.

"Какое счастье видеть, как вы наслаждаетесь материнством"

"От всей души рада за вашу счастливую семью. Хорошего отдыха"

"Боже, какое это наслаждение смотреть на вас. Это простое женское счастье: дети и мужчина рядом"

"Будьте всегда такой счастливой, как сейчас".

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала подарок для дочерей, который спасет от жары.

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