Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно отправилась на отдых с двумя названными дочерьми и мужем, показала, как проводит с ними время на море.
Не секрет, что артистка поехала в Одесскую область, чтобы девочки могли поплавать и набраться сил. В своем Instagram Могилевская опубликовала кадры из домика у моря, в котором сейчас они находятся. Также певица засветила на фото старшую дочь Мишель и младшую Софию.
Так на одном кадре заметно, что 4-летняя девочка помогает любимому Натальи, которого она не показывает публике, готовить блюда на мангале. В то же время 12-летняя Мишель старательно чистит картошку.
"Вы спрашиваете, почему у меня хорошее настроение? Я счастлива, когда любимый готовит мясо, моя Мишелька помогает с картошкой. Золотая мамина помощница! Ловите наш Одесский вайб", - подписала фотографии Могилевская.
Также певица показала, какие цветы получила от любимого мужчины и поблагодарила его за приятный сюрприз.
"Спасибо за цветы, дорогой", - написала Наталья.
Реакция подписчиков
Поклонники звезды начали активно комментировать и желать приятного отдыха.
- "Какое счастье видеть, как вы наслаждаетесь материнством"
- "От всей души рада за вашу счастливую семью. Хорошего отдыха"
- "Боже, какое это наслаждение смотреть на вас. Это простое женское счастье: дети и мужчина рядом"
- "Будьте всегда такой счастливой, как сейчас".
Напомним, ранее Наталья Могилевская показала подарок для дочерей, который спасет от жары.