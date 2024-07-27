Наталья Могилевская показала отдых с семьей / фото инстаграм Натальи Могилевской

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно отправилась на отдых с двумя названными дочерьми и мужем, показала, как проводит с ними время на море.

Не секрет, что артистка поехала в Одесскую область, чтобы девочки могли поплавать и набраться сил. В своем Instagram Могилевская опубликовала кадры из домика у моря, в котором сейчас они находятся. Также певица засветила на фото старшую дочь Мишель и младшую Софию.

Так на одном кадре заметно, что 4-летняя девочка помогает любимому Натальи, которого она не показывает публике, готовить блюда на мангале. В то же время 12-летняя Мишель старательно чистит картошку.

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"Вы спрашиваете, почему у меня хорошее настроение? Я счастлива, когда любимый готовит мясо, моя Мишелька помогает с картошкой. Золотая мамина помощница! Ловите наш Одесский вайб", - подписала фотографии Могилевская.

Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Также певица показала, какие цветы получила от любимого мужчины и поблагодарила его за приятный сюрприз.

"Спасибо за цветы, дорогой", - написала Наталья.

Скриншот Instagram

Реакция подписчиков

Поклонники звезды начали активно комментировать и желать приятного отдыха.

  • "Какое счастье видеть, как вы наслаждаетесь материнством"
  • "От всей души рада за вашу счастливую семью. Хорошего отдыха"
  • "Боже, какое это наслаждение смотреть на вас. Это простое женское счастье: дети и мужчина рядом"
  • "Будьте всегда такой счастливой, как сейчас".

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала подарок для дочерей, который спасет от жары.

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