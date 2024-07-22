Певица рассекретила, где проведет отпуск с девочками.

В начале 2024 года известная украинская певица Наталья Могилевская удочерила двух сестер: 12-летнюю Мишель и 4-летнюю Софию. Исполнительница активно делится семейным контентом в сети и в этот раз показала, как собиралась на отдых с девочками.

В своем Instagram артистка призналась, что осуществила мечту дочерей - отвезла их на море. Но перед этим она поделилась кадрами с маленькой Софией. В частности, звездная мамочка помогала девочке собирать вещи в дорогу. Заметно, что у Сони большой гардероб, где преобладают в основном розовые платья и юбочки.

"Мама! Мы едем на море...", - написала под кадрами знаменитость.

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Позже Могилевская показалась с дочками на столичном железнодорожном вокзале. Певица рассказала, что София и Мишель уже в предвкушении свидания с морем и очень счастливы, что едут на отдых с мамочкой. Младшая сестра настолько увлеклась, что даже заснула в поезде с игрушками для песка.

Выяснилось, что отпуск семья проведет в Украине. Наталья "засветила" табло на вокзале, на котором видно направление их поезда - "Киев - Одесса". Поэтому, понятно, что певица отправилась с детьми на Черное море в Одессу.

В комментариях подписчики пожелали звезде хорошо провести время в отпуске и добавили, что Могилевской очень идет материнство:

"Наташа, какая вы молодец! Вам очень идет быть мамой"

"Какая вы молодец, Наталья. Это такой большой поступок и вклад в добро - стать мамой. Здоровья вам и деткам"

"Вы подарили будущее этим деткам. Наташа, честь и почет вам"

"Вы - невероятная! Счастья вашей семье, мира и здоровья!"

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, как проводит время с дочками и мужем, когда выключают свет.

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