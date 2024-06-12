'Я сам себя загоняю': Дантес рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Его состояние в последнее время значительно ухудшилось.

Певец Владимир Дантес откровенно рассказал, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, сейчас он проходит обследование, чтобы предотвратить инсульт, из-за которого умер его отец.

Как признался артист в авторском проекте Рамины Эсхакзай "30+", после тура ему прописали успокоительное.

"Моя тревожность так работает, что я сам себя загоняю, я делаю себе еще хуже. В последнее время плохо спал, нагрузки, переезды, стрессы, и в Ужгороде меня "выключило". Я сейчас прохожу обследование, что-то с сосудами, головой, давлением. Врач сказал, что сейчас инсульт помолодел, а это близко ко мне, потому что у меня отец умер от этого. Ведь вокруг так много стресса", - поделился Дантес.

Он добавил, что имеет классный внешний вид, однако внутри у него все плохо.

"Обращаюсь к мужчинам, знаю, что много предубеждений, но надо заботиться о своем здоровье", - подытожил артист.

Напомним, ранее звезда "Квартала" Татьяна Песик пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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