Певица неожиданно выдала фразу, которая привела в ступор.

Украинская певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина выпустили новый эпизод шоу "Взрослые девочки", в котором обсуждали женское интимное здоровье.

Так, в программе Полякова выдала неоднозначную фразу: "Я - одержимая, развратная бабища. Так и знайте. Ха-ха".

Стоит отметить, что в этом выпуске Маша и Оля разговаривали на разные сексуальные темы без особого стеснения. Более того, они исследовали игрушки для взрослых.

Читайте также"Мне стыдно": Андрей Данилко отшлепал Настю Каменских в эфире шоуДевушки рассказали и о своем первом неудавшемся сексе, и о первой любви, и даже об экспериментах в сексе.

Например, Ефросинина отметила, что ее первый секс был максимально ужасным. Он причинил ей много боли и страданий. А Полякова сказала, что первый раз ей тоже не понравилась интимная близость. При этом она надеется, что у ее старшей дочери Маши все будет по-другому.

Напомним, ранее Оля Полякова в очередной раз "зацепила" Настю Каменских в эфире шоу.

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