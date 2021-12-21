Певицы снова что-то не поделили на шоу "Маска".

Украинская певица Оля Полякова в полуфинале шоу "Маска" вновь бросила колкий комментарий в адрес другого детектива Насти Каменских.

Когда в разгаре было обсуждение человека, скрывающегося под маской Тигра, Настя начала выдвигать свои версии. Полякова не удержалась и сказала ей: "Настя, две секунды. Я просто хочу тебе сказать, что когда ты такая умная, тебе это очень не идет".

Разумеется, Каменских поинтересовалось, что стало поводом для таких мыслей Оли. На что Полякова ответила: "Ну, так. Не знаю. Ты слишком красивая".

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Напомним, ранее Оля Полякова в эфире шоу "Маска" назвала Настю Каменских "хвойдой". Настя моментально растерялась, а затем попыталась дать Поляковой по губам за такие высказывания.

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Автор: Диана Могилевич