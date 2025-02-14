'Я правильный подкаблучник': Александр Педан поделился секретом крепкого брака и рассказал о подарке жене ко Дню влюбленных

Известный телеведущий и капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан женат уже 21 год. В День влюбленных он рассказал, что их с Инной брак очень укрепляют дети, и поделился несколькими секретами из личного опыта.

"Я женат 21 год и могу сказать, что залогом крепкого брака является любовь, уважение, умение слушать и не бояться высказывать свои мысли вслух. И еще одной очень важной составляющей долговременных семейных отношений является уважение к личному пространству друг друга. В паре должны найти себя двое - и муж, и жена", - отметил Александр Педан.

Так, ведущий получает второе высшее образование в области государственного управления, а его жена овладела профессией сексолога, запустила курсы полового воспитания и учится на психоаналитика. Им обоим нужно много времени для саморазвития и реализации, поэтому звездные супруги равноценно делят обязанности в воспитании 8-летнего сына Марика.

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"Я правильный подкаблучник, поэтому не играю в игру, кто в семье главный. Нужно уметь уступать, так намного приятнее и легче", - подчеркивает Александр Педан.

День влюбленных они с Инной в этом году отмечают отдельно. Однако жену без романтического подарка Александр не оставит - передаст через личного купидона: "14 февраля я не в Киеве, поэтому мы с сыном купили небольшое украшение, и сегодня Марик подарит его Инне от нас двоих. Такое у него задание".

Настоящим подарком для всех телезрителей ко Дню влюбленных станет специальный выпуск шоу "Я люблю Украину". Звездные участники - Никита Добрынин, Натали Солоник, Дарья Трегубова и Александр Попов - во главе с неизменными капитанами Александром Педаном и Юрием Ткачом будут соревноваться в любви к Украине и признаваться в чувствах на всех языках любви. Не пропустите праздничный выпуск шоу "Я люблю Украину" уже 16 февраля, в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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